США заявили о неактуальности международной архитектуры во главе с ООН

Система международных отношений трансформируется. Структура во главе с ООН постепенно уходит в прошлое, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Штаты формируют новые альянсы и институты. Вашингтон создал Quad и AUKUS, а также «Саммит за демократию», уточняет телеканал «Известия».

Эти организации работают в интересах США, признал Салливан, добавив, что мир не нуждается в ООН или МВФ.

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