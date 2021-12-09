9 декабря в России отмечают День Героев Отечества, сообщает телеканал «Известия».

Дата установлена в 2007 году по инициативе депутатов Госдумы. Тем самым власти возродили исторический дореволюционный праздник – День георгиевских кавалеров. Орден Святого Георгия учредила Екатерина Вторая в 1769-м году – 26 ноября по старому стилю. На эту дату царица назначила ежегодный орденский праздник, который отмечали в честь всех удостоенных высшей военной награды Российской империи.

Переход страны на григорианский календарь в XX веке сместил бы День георгиевских кавалеров на 9 декабря. Но смена стиля летоисчисления случилась уже после Октябрьской революции, которая среди прочего упразднила сам орден.

Высшая имперская награда за боевые заслуги была восстановлена в новой России указом президента в 1992 году. Первые после воссоздания ордена Святого Георгия вручили в 2008-м.

Современный День Героев Отечества имеет отношение не только к георгиевским кавалерам. В этот праздник чествуют всех, кого наградили высшими наградами Советского Союза и России за доблесть и мужество, которые проявлены при защите Родины.

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