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В авиаполках Су-34 сформируют дополнительные эскадрильи

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Минобороны России приняло решение сформировать в вооруженных Су-34 авиаполках дополнительные, третьи эскадрильи. Новые машины туда будут поставляться в модернизированном варианте Су-34 НВО, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.

Новый вариант сможет эффективнее вести патрулирование, разведку и наносить удары высокоточным оружием.

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7 декабря Минобороны сообщило о поступлении на вооружение Восточного военного округа нескольких дополнительных бомбардировщиков Су-34. Их получил 277-й бомбардировочный авиаполк, дислоцирующийся в Хабаровском крае на авиабазе Хурба. Количество и модификация новых машин не уточнялись. До этого стало известно о намерении поставить восемь единиц модернизированных Су-34М до конца этого года в Центральный военный округ.

С весны 2021 года на вооружение ВКС поступают модернизированные машины варианта Су-34 НВО, разработанные в рамках опытно-конструкторской работы «Сыч». Они получили обновленные системы разведки, целеуказания, связи, радиоэлектронной борьбы, новый навигационный комплекс и мощный радар.

Для Су-34 НВО было разработано несколько вариантов унифицированных подвесных разведывательных контейнеров — оптико-электронный, радиотехнический и радиолокационный. Их применение позволит пилоту самостоятельно на гораздо большей дальности, чем у базового Су-34, обнаруживать самые разные наземные, морские и воздушные цели. Расширена и номенклатура применяемых им «умных» боеприпасов.

Полки трехэскадрильного состава раньше были стандартом. Их сократили до двух эскадрилий после распада СССР, и сделали это зря, считает бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО Герой России Валерий Горбенко.

«С появлением третьей эскадрильи авиаполки вновь станут самостоятельными тактическими единицами, — сказал он «Известиям». — Это хороший вариант — боевые возможности таких соединений серьезно возрастут. Количество самолетов, летчиков и технического персонала при такой структуре будет оптимальным. Такая структура полка доказала свою эффективность еще во время Великой Отечественной войны, в последующие годы к ней тоже не было нареканий».

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Показаться на высоте: полки бомбардировщиков усилят эскадрильями Су-34

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