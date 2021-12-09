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С начала года количество лжебанков выросло в 125 раз

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С начала 2021 года в интернете появилось 15,5 тыс. лжебанков, которые маскируются под сайты кредитных организаций, подсчитали для «Известий» в компании BI.ZONE (входит в экосистему «Сбера»).

В частности, в ноябре их число выросло до 6,9 тыс. Для сравнения, в октябре фейковых ресурсов кредитных организаций было зарегистрировано в четыре раза меньше — 1,8 тыс., а в январе — в 125 раз меньше (всего 55 сайтов). За весь прошлый год BI.ZONE выявила порядка 6,5 тыс. мошеннических порталов, маскирующихся под финорганизации.

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Рост числа лжебанков в интернете продолжается в связи с пандемией и удаленным использованием банковских сервисов, пояснил директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

«Типовой сценарий кибератаки следующий: злоумышленники от имени банка отправляют жертве поддельное/фишинговое e-mail-сообщение, СМС-уведомление или вступают в диалог в социальных сетях. Там в процессе коммуникации под различным предлогом отправляют жертве ссылку/QR-код, ведущие на фишинговый сайт, по внешнему виду полностью имитирующий сайт финансовой организации. Данные жертвы или реквизиты доступа в личный кабинет либо используются злоумышленниками для дальнейших кибератак, либо перепродаются на черном рынке как востребованный товар», — разъяснил замглавы департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков.

Банк России с января по ноябрь 2021-го выявил и инициировал блокировку 2060 сайтов лжебанков, сообщили в ЦБ. В регуляторе подчеркнули, что фишинговые ресурсы, имитирующие официальные сайты банков, представляют опасность не только для граждан, которые могут передать злоумышленникам свои персональные и банковские данные, но и наносят репутационный ущерб финансовым организациям.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Всё могут пароли: с начала года количество лжебанков выросло в 125 раз

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