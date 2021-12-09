В НИИ эпидемиологии объяснили подъем заболеваемости гриппом

Прошлая зима была нетипичной в части заболеваемости гриппом — в течение всего сезона фиксировали лишь единичные случаи, сейчас заболеваемость вернулась к допандемиймому уровню, сообщила «Известиям» заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Елена Бурцева.

«Традиционно подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом происходит к новому году, январские праздники прерывают этот процесс. Затем, когда школьники возвращаются с каникул, идет повторный рост. На пиковые значения мы обычно выходим к концу февраля — началу марта. Пока сложно сказать, как по итогам сезона скажется пандемия COVID-19 на заболеваемости гриппом, но пока что вирус гриппа проявляет себя достаточно активно», — отметила Елена Бурцева.

В 2020 году коронавирусная инфекция, по-видимому, вытеснила из циркуляции вирус гриппа, считает она. Такая ситуация наблюдалось не только в России, но и по всему миру. Отчасти это произошло благодаря введению противоэпидемических мер и более активной диагностике любых респираторных инфекций. К тому же в России традиционно прививаются от гриппа до 60-70% населения.

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