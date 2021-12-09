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Глава РФПИ отреагировал на информацию о возможных санкциях ЕС и США

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Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал действия против суверенных фондов рискованными для финансовой системы Америки.

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В интервью «Известиям» он подчеркнул, что «суверенные фонды мира и так находятся в довольно нервозном состоянии, потому что они видят, что постоянная печать доллара и увеличение долга США создает риски для их триллионных вложений в долларовые инструменты».

Кирилл Дмитриев выразил надежду на то, что «в администрации США найдутся экономисты и финансисты, которые подскажут, что любые действия против суверенных фондов могут создать очень серьезные риски для финансовой системы США и роли доллара в мировой экономике».

Он также подчеркнул, что РФПИ — это абсолютно не политический фонд. «Мы много инвестируем в именно неполитические проекты фактически с 20 странами, создали с ними абсолютное доверие», – сказал «Известиям» Кирилл Дмитриев.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что ЕС и США рассматривают санкции в отношении крупнейших российских банков и РФПИ.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Мы привлекаем средства стран, которые никогда не инвестировали в РФ»

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