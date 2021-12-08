Прямой эфир
Спорт
«Зенит» вырвал ничью в матче Лиги чемпионов против «Челси»
Политика
Путин выступил за увеличение объемов мегагрантов на научные исследования
Мир
В ГД позитивно оценили решение Байдена обсудить нерасширение НАТО на восток
Наука
Путин указал на увеличение вдвое числа молодых ученых в РФ с 2000-х годов
Мир
Футбольные клубы США накажут за отсутствие темнокожих сотрудников
Мир
Канада поддержала дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине
Мир
Путин назвал введение санкций США попыткой сдержать развитие России
Спорт
Бах заявил о риске «конца» Олимпийских игр из-за политики
Мир
Вучич обсудит с патриархом Сербским ремонт храма в честь русских добровольцев
Мир
Белый дом рассказал о желании решить украинский вопрос дипломатическим путем

В Петербурге допросили владельца компаний «Рив Гош» и «Юлмарт»

0
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге задержали владельца компании «Рив Гош» и совладельца интернет-ритейлера «Юлмарт» Августа Мейера. Его допросили следователи, передает телеканал «Известия».

Августа Мейера и его супругу подозревают в мошенничестве. Дело было возбуждено в 2017 году по заявлению Сбербанка. Август Мейер взял у кредитной
организации 2,3 млрд рублей. Средства якобы должны были пойти на развитие бизнеса. По версии следователей, Мейер знал, что компания была на стадии банкротства, и что деньги банку вернуть не удастся.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021