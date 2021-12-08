В Петербурге допросили владельца компаний «Рив Гош» и «Юлмарт»

В Санкт-Петербурге задержали владельца компании «Рив Гош» и совладельца интернет-ритейлера «Юлмарт» Августа Мейера. Его допросили следователи, передает телеканал «Известия».

Августа Мейера и его супругу подозревают в мошенничестве. Дело было возбуждено в 2017 году по заявлению Сбербанка. Август Мейер взял у кредитной

организации 2,3 млрд рублей. Средства якобы должны были пойти на развитие бизнеса. По версии следователей, Мейер знал, что компания была на стадии банкротства, и что деньги банку вернуть не удастся.

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