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Вучич обсудит с патриархом Сербским ремонт храма в честь русских добровольцев

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Президент Сербии Александр Вучич лично займется вопросом восстановления церкви на месте гибели русского добровольца Николая Раевского в войне с турками 1877–1878 годов. Об этом сам сербский лидер сообщил в среду, 8 декабря, в ходе беседы с журналистами.

Сербский лидер отметил, что планирует обсудить с патриархом Сербским Порфирием восстановление храма Святой Троицы в селе Горни-Адровац. По его словам, он не знал, что церковь находится в плачевном состоянии.

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«И я лично позабочусь о том, чтобы завтра получить полную информацию. <...> это часть долга перед нашей русско-сербской дружбой, я поговорю с патриархом Порфирием, чтобы мы как государство помогли, поддержали полную реконструкцию этой прекрасной церкви», — добавил президент.

Ранее, в июне, директор культурного центра сербского муниципалитета Алексинац Майя Радоман в беседе с ТАСС рассказала, что идея обновления церкви рассматривается на протяжении 30 лет. Однако, по ее словам, идея так и не была реализована.

Она также уточнила, что на вершине одного из многочисленных холмов вблизи Алексинаца в 1876 году располагалась артиллерийская батарея полковника Раевского. Он был одним из немногих добровольцев, которые приняли решение приехать в Сербию и сражаться за освобождение славян от турецкого ига. Раевский погиб в битве в том же году.

В память о добровольце в 1902–1903 годах на месте его гибели построили церковь. Однако вскоре она серьезно пострадала во время Второй мировой войны. В настоящий момент она нуждается в ремонте.

17 ноября суд во Франции признал Российскую Федерацию собственником храма Архангела Михаила в Каннах. Российское посольство высоко оценило содействие Русской православной церкви, а также внимание со стороны российской общественности, представители которой проживают во Франции. Храм был построен в 1894 году на пожертвования русской общины.

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