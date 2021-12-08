Лесопарк создадут в поселке под Рязанью

Управление архитектуры Рязани займется разработкой проекта нового лесопарка в поселке Никуличи. Постановление о подготовке соответствующих изменений в городской генплан уже опубликовано.

Согласно документу, один из земельных участков изменит назначение — его переведут в категорию зоны лесопарков, городских лесов и зон отдыха. Другие подробности проекта пока не раскрываются, пишет 62INFO.ru.

Ранее сообщалось, что власти города намерены выделить из бюджета около 95 млн рублей на строительство новых улиц на Московском шоссе в районе ЖК «Метропарк». Об этом стало известно после публичных слушаний по проекту бюджета Рязани на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. Средства выделяются в рамках муниципальной программы «Жилище».