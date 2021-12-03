Почти 100 млн рублей выделят на дороги в микрорайоне Рязани

В Рязани строительство новых улиц на Московском шоссе в районе ЖК «Метропарк» профинансируют из городского бюджета. На эти цели будет выделено порядка 95 млн рублей. Об этом стало известно после публичных слушаний по проекту бюджета Рязани на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. Средства выделяются в рамках муниципальной программы «Жилище».

По словам начальника управления благоустройства города Юрия Фурфурака, которые приводит 62INFO.ru, транспортная инфраструктура в «Метропарке» является частью плана «Северной компании» по комплексному развитию этого микрорайона.

Дороги не только разгрузят улицы и свяжут Парковый проезд с Московским шоссе, но и обеспечат хорошую транспортную доступность футбольному манежу и «Академии единоборств». В будущем по этим улицам пустят общественный транспорт.

В пресс-службе «Северной компании», в свою очередь, пояснили, что благодаря новой транспортной инфраструктуре в самое ближайшее время начнется строительство социальной инфраструктуры. Застройщик передаст городу безвозмездно земельные участки для детского сада и школы на 1,5 тыс. учеников.