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Японские туристы и космонавт из России открыли люки и перешли на МКС

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Японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано совместно с российским космонавтом Александром Мисуркиным открыли люки между кораблем «Союз МС-20» и Международной космической станцией (МКС). Трансляция события ведется в среду, 8 декабря, на сайте «Роскосмоса».

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем стартовала с космодрома Байконур в среду в 10:38 мск. Позже она пристыковалась к МКС.

На космодроме при выходе из гостиницы «Космонавт» экипаж корабля проводили под песню «Трава у дома» на японском языке. При этом Маэдзава и Хирано стали первыми за 12 лет туристами, прилетевшими на МКС.

Участники полета пробудут на МКС 12 суток, они вернутся на Землю 20 декабря.

В настоящий момент на станции находятся российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Кайла Бэррон и Том Маршберн. На МКС также присутствует астронавт Европейского космического агентства немец Маттиас Маурер.

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