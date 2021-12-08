«Союз МС-20» с космическими туристами пристыковался к МКС

Российский корабль «Союз МС-20» с японскими космическими туристами на борту пристыковался к МКС. Это следует из трансляции, ведущейся 8 декабря на сайте «Роскосмоса».

Стыковка прошла в автоматическом режиме. Экипажам предстоит выровнять давление в стыковочном отсеке. После этого на борт станции перейдут космонавт — корреспондент ТАСС Александр Мисуркин и участники космического полета японский бизнесмен Юсаку Маэзава и его помощник Йозо Хирано

Участники полета пробудут на МКС 12 суток и вернутся на Землю 20 декабря.

Пилотируемый космический корабль стартовал на ракете-носителе «Союз-2.1а» с космодрома Байконур в среду в 10:38 мск. На космодроме при выходе из гостиницы «Космонавт» экипаж корабля проводили под песню «Трава у дома» на японском языке. Записал эту песню дуэт Deai — японская певица Нацука Сугавара и российский музыкант Виталий Сунцев.

7 декабря космические туристы рассказали, что на МКС впервые напишут картину кистями на холсте. В специально оборудованном герметичном боксе Маэдзава попробует создать картину с помощью кистей для акварели.