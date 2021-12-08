Прокуратура в ЕАО потребовала открыть онкокабинет в Ленинской ЦРБ

Ленинский районный суд ЕАО рассмотрит исковое заявление прокуратуры с требованием обязать центральную больницу открыть первичный онкологический кабинет. Об этом сообщается на сайте суда.

Проведенная в медучреждении проверка установила факт отсутствия онкокабинета. Это влечет нарушение прав граждан с онкологическими заболеваниями на оказание медпомощи, отмечают в надзорном ведомстве.

Исковое заявление прокурора также касается департамента здравоохранения и правительства региона. В случае отсутствия у больницы денежных средств власти должны будут выделить их из бюджета до 1 мая 2022 года, пишет ИА EAOMedia.

В ноябре губернатор Магаданской области Сергей Носов рассказал, что в середине декабря в Магадане начнет работу реконструированный корпус онкологического диспансера. Зданию уже 66 лет, капитальный ремонт проводится впервые.