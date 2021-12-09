Предприниматели назвали самые прибыльные бизнесы для открытия в России

Кризис, закрытие границ, локдауны, произошедшие в результате пандемии, привели к тому, что люди начали менять свои потребительские привычки. Получается, что самым прибыльным бизнесом в России сейчас может стать тот, который позволит экономить или сейчас, или в будущем, а также будет приспособлен под современные реалии. Эксперты и предприниматели рассказали «Известиям», какие бизнесы стоит сейчас открывать, чтобы получить наибольший доход.

Кирилл Плохих, директор факультета бизнеса университета «Синергия», предлагает относить к десяти самым популярным бизнес-нишам для стартапа в 2021 году стоковый магазин, доставку еды, фитнес-центр, разработку дизайнерской одежды, стрит-фуд, event-агентство, кейтеринг, онлайн-школу для детей и клининговую компанию. По его словам, вложения в каждую из этих ниш варьируются от 450 тыс. до 3 млн рублей. Рентабельность наступает обычно в течение первых восьми месяцев с момента запуска. Например, при средних инвестициях в event-агентство уровень дохода от него может составлять около 60%. При этом многое зависит от стратегии управления, правильного выбора целевой аудитории, местоположения предприятия, грамотного вложения в рекламу.

«Но зачастую стартапы, занимающие вышеперечисленные ниши, остаются на плаву, во всяком случае в Москве. Немаловажно, что эти бизнесы относятся не к нишевым, а к массмаркету, они на слуху, они понятны в плане запуска. Есть огромное количество самоучителей, богатая нормативная база по ведению этого бизнеса. К тому же он достаточно прозрачен с точки зрения закона», — рассказал эксперт.

Владислав Самарин, основатель, генеральный директор EnerGO, назвал интересным направлением популярного бизнеса для покупки франшизы пауэрбанк-шеринг — как каршеринг, только с зарядками для гаджетов. Инвестиции в него составляют до 1 млн рублей и окупаются меньше чем за год, при этом бизнес требует «гораздо меньше вовлечения, чем кофейни». Это интересно для предпринимателей, которые уже имеют собственный бизнес и заинтересованы в получении дополнительного пассивного дохода.

Еда навынос

Владислав Самарин отметил широкую популярность таких бизнесов, как кофейни с напитками навынос, кофейные станции самообслуживания (направление схоже с вендинговым), пиццерии и прочие форматы take-away (еды навынос).

«Существенный драйвер роста здесь — покупка франшизы. Это дает возможность тем, кто заинтересован в собственном бизнесе и располагает суммами от 500 тыс. до 1,5 млн рублей, достаточно быстро начать предпринимательскую деятельность», — отметил он.

Предприниматель добавил, что франшиза с вложениями до 700 тыс. рублей окупает себя за 12 месяцев, это средние показатели при условии соблюдения регламентов управляющей компании. Более крупные проекты с вложениями от 3 млн рублей и площадями от 200 кв. м «с комфортными зонами приема пищи» окупаются примерно за два-три года, указал он.

Маркетплейсы

Антон Ларин, CEO сервиса для продажи товаров на маркетплейсах XWAY, отмечает, что в 2020 году пандемия вынудила предпринимателей выходить в онлайн — об этом свидетельствует «рекордное увеличение оборотов известных маркетплейсов», о котором писал «Коммерсант» 16 июня 2021 года. Он подчеркнул, что для малых и средних предприятий (МСП) подобный формат позволил сэкономить на аренде помещений и логистике, а также снизить затраты на продвижение. Несмотря на растущую конкуренцию, площадки являются доступным каналом продаж для малого бизнеса, считает он.

Среди наиболее перспективных ниш сегодня можно выделить: хайповые товары — подгруппа, в которой важна скорость вывода на платформу. К трендовой продукции можно отнести антистресс-игрушки «поп-ит», а также маски из сериала «Игра в кальмара». Спрос на ассортимент можно отслеживать как с помощью сервисов аналитики, так и внутри площадок — например, на Ozon в личном кабинете продавца есть вкладка «самые продаваемые товары», среди которых можно выделить массажеры для лица, роботы-пылесосы, устройства для укладки волос, сказал Ларин.

Его одна ниша — сезонные товары, к продаже которых нужно готовиться заранее — делать закупку летом для Нового года, в марте — для Хеллоуина и так далее. Кроме того, стоит заранее запланировать время на раскрутку товарной карточки, чтобы вовремя выйти в топ-листинга на площадке, отметил эксперт.

К еще одной подгруппе относятся товары постоянного спроса — это продукты питания, бытовая химия.

«Развитая логистика и быстрая доставка на платформах делают эту категорию всё более востребованной среди онлайн-пользователей», — добавил Ларин.

Товары собственного производства — «самая непростая группа», которая требует вложений в маркетинговую активность, так как вначале покупатели должны узнать о продукте, рассказал эксперт. В эту категорию можно отнести хенд-мейд-продукцию, например свечи ручного изготовления.

Специалист напомнил, что на маркетплейсах главные активы продавца — это карточки товаров и отзывы, только вкладывая ресурсы в развитие и улучшение которых можно достигнуть высоких продаж.

Николай Новоселов, бизнес-директор дистрибуторской платформы ООО «Куоре», отметил, что на маркетплейсах сейчас уже около 400 тыс. продавцов суммарно. Чтобы успешно зарабатывать на таких площадках, по его словам, необязательно продавать товар. Из бизнесов, которые быстрее всего растут вокруг маркетплейсеров, наиболее успешными он называл логистику и упаковку, перевалочные небольшие логистические центры, ежедневные поставки FBS (схема продажи, при которой поставщик самостоятельно собирает заказы от покупателей, упаковывает их и передает в службу доставки или курьеру) и гибкие FBO (схема продажи со склада, а не от поставщика), промежуточное хранение и обратную логистику. Он указал, что центральной площадкой для подбора исполнителей является сервис YouDo, который поставляет индивидуальных водителей и компании.

Говоря об упаковочном бизнесе, эксперт отметил, что «каждая из миллионов посылок», которая отправляется куда-то, упакована в пленку и/или коробку. Он посетовал, что в России на данный момент даже картонные коробки продолжают оставаться «огромной проблемой»: очередь на производство, очередь на доставку, минимальные тиражи. Если же нужно что-то более сложное, то найти решение порой просто невозможно, пояснил он.

А может, краудфандинг?

Мария Балмфорт, руководитель краудфандинговой платформы Boomstarter.ru, рассказала, что малый бизнес и начинающие предприниматели приходят на платформу, чтобы запустить продажи в онлайне. Она пояснила, что краудфандинг — это когда бизнес продает предзаказы на свой продукт, что является «хорошим способом честно протестировать спрос и увидеть, какие продукты реально востребованы». По ее словам, наибольшей популярностью у покупателей на платформе пользуются выпуск художественной литературы, музыкальных альбомов и товаров для здоровья — эти сферы наиболее прибыльны. Они входят в тройку лидеров отраслей, которые обеспечили МСП больше всего продаж за год.

Как сделать бизнес высокодоходным

Сергей Капацевич, директор по продукту «АТОЛ SIGMA» группы компаний АТОЛ, рассказал «Известиям», что в период пандемии и кризиса наиболее устойчивыми оказались контролируемые бизнесы. Для этого предприниматели начали уделять больше внимания нескольким направлениям.

«Во-первых, речь о бизнес-аналитике, которая позволяет контролировать прибыль и увеличивать продажи высокомаржинальных товаров, сокращая издержки на непопулярных позициях меню. Во-вторых, многие сократили издержки на списаниях и порче продукции. Для этого необходимо в автоматическом режиме контролировать движение ингредиентов по складу и проводить закупки только ходовых позиций», — сообщил он.

Кроме того, по его словам, усилился контроль закупочных цен и себестоимости, в том числе при помощи технологических карт. Необходимым условием для контроля процессов выступает инвентаризация, которая демонстрирует владельцу любые отклонения в остатке на складе и позволяет выявить перерасход или подозрительные действия со стороны персонала, указал Капацевич.

Помимо сокращения издержек, не последнюю роль играет система лояльности и дополнительные продажи, добавил эксперт. Они позволили некоторым игрокам рынка привлечь новых гостей и удержать постоянных. Речь об использовании бонусов на любимые товары постоянных гостей, SMS-рассылках для уведомления гостей, заключил он.