Эксперт оценил роль «Роснефти» в энергодиалоге России и Индии

Подписанный между нефтяной компанией (НК) «Роснефть» и Indian Oil Corporation Limited контракт на поставку до 2 млн т нефти, является логичным и перспективным развитием взаимовыгодного сотрудничества России и Индии в сфере энергетики. Об этом 8 декабря заявил директор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, президент Международной академии ТЭК, член-корреспондент РАН Валерий Салыгин.

По его словам, сотрудничество проходит в рамках БРИКС и позволяет двум странам реализовывать стратегические задачи в нефтегазовом секторе. Например, сделка по приобретению доли в высокотехнологичном нефтеперерабатывающем заводе «Вадинар» («Роснефти» принадлежит 49%), который имеет уникальный собственный глубоководный порт, была крупнейшей иностранной инвестицией в индийскую экономику.

Кроме того, в рамках российско-индийского сотрудничества эффективно осуществляется добыча на Ванкорском месторождении, проекте Таас-Юрях и проекте Сахалин-1.

Салыгин также напомнил о совместных проектах в сфере образования. «Роснефть» и ONGC Videsh Ltd. Соглашение о развитии сотрудничества в этой области стороны подписали во время визита президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели.

«Если говорить о перспективах, стоит обратить внимание на ряд направлений сотрудничества. Во-первых, в продолжение состоявшегося визита индийской делегации в город Большой Камень, крайне перспективно развивать сотрудничество индийских компаний и ССК «Звезда»», — продолжил эксперт.

Он отметил, что судостроительный завод выходит на полную мощность, обладает уникальными характеристиками и позволяет производить высокотехнологические суда различного тоннажа и назначения, что остается важным для Индии.

Также «Роснефть» обладает уникальными компетенциями в области цифровизации бизнес-процессов нефтегазового комплекса. Она активно внедряет технологии роботизации и автоматизации ключевых технологических процессов, методы обработки Big Data, цифровые двойники объектов добычи и переработки и другие технологии. Этот опыт интересен индийским компаниям в условиях быстрорастущего национального рынка.

Кроме того, одним из перспективных направлений сотрудничества может быть реализация низкоуглеродных проектов традиционной углеводородной энергетики. В их числе эксперт назвал «Восток-Ойл» — самый масштабный перспективный нефтегазовый проект с углеродным следом на 75% ниже, чем у других крупных нефтяных проектов и ресурсной базой в 6 млрд т малосернистый нефти.

Путин посетил Индию в начале декабря, в состав делегации вошел глава «Роснефти» Игорь Сечин. Компания играет важную роль на динамично развивающемся индийском рынке. Например, в октябре этого года Сечин сообщил, что индийская компания Nayara Energy, 49,13% акций которой принадлежит «Роснефти», начала реализовывать программу развития нефтехимического производства на сумму $750 млн. За то время, что «Роснефть» является акционером Nayara Energy, розничная сеть этой компании выросла почти вдвое. Сегодня она насчитывает более 6200 заправок.