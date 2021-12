Начальник штаба обороны ВС Индии погиб при крушении вертолета

Начальник штаба обороны вооруженных сил (ВС) Индии генерал Бипин Рават и его супруга погибли при крушении вертолета в индийском штате Тамилнад. Об этом 8 декабря сообщили ВС страны на страницах в Twitter.

«С глубоким сожалением сообщаем, что генерал Бипин Рават, г-жа Мадхулика Рават и еще 11 человек на борту погибли в результате несчастного случая», — сообщили ВВС Индии.

With deep regret, it has now been ascertained that Gen Bipin Rawat, Mrs Madhulika Rawat and 11 other persons on board have died in the unfortunate accident.

Свое соболезнование в связи с трагедией выразил глава минобороны страны Раджнатх Сингх.

Deeply anguished by the sudden demise of Chief of Defence Staff Gen Bipin Rawat, his wife and 11 other Armed Forces personnel in an extremely unfortunate helicopter accident today in Tamil Nadu.



His untimely death is an irreparable loss to our Armed Forces and the country.