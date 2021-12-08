Причиной крушения вертолета с начальником штаба обороны ВС Индии назван туман

Военный вертолет Ми-17В-5 с начальником штаба обороны вооруженных сил (ВС) Индии Бипином Раватом на борту потерпел крушение из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом 8 декабря сообщил «РИА Новости» источник в российской авиаотрасли.

«Причиной крушения вертолета стали сложные погодные условия. Из-за сильного тумана видимость достигла критически низкого уровня», — пояснил собеседник агентства.

Он также указал, что метеорологические условия, при которых выполнялся полет Ми-17В-5, классифицируются как «крайне опасные», а управляемость вертолета в такой ситуации существенно уменьшается, поэтому при столь густом тумане любые полеты категорически не рекомендованы.

О крушении в индийском штате Тамилнад военного вертолета, на борту которого находился Бипин Рават, стало известно ранее в среду. По информации издания The Times of India, глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх сообщит о случившемся парламенту страны, а также будет производить личный мониторинг ситуации. Кром того, было начато расследование с целью установить причину инцидента.

Согласно последним данным, на воздушном судне находились 14 человек. К настоящему времени на месте инцидента найдены пять тел погибших.

Стало известно, что Рават был доставлен в больницу. Как отмечает портал republicworld.com, на данный момент в медучреждении его состояние здоровья не комментируют.

Генерал Рават занял должность начальника штата обороны страны в 2019 году, когда индийские власти учредили данный пост. Начштаба обороны занимается переговорами по закупкам оборонных технологий и вооружений. Также начштаба ВС отвечает за координацию действий всех подразделений армии Индии, включая военно-морской флот, а также сухопутные войска.