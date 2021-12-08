Россия вошла в топ-10 мировых экспортеров кондитерских изделий
Россия обогнала Швейцарию в экспорте шоколада. Наша страна вошла в топ-10 мировых экспортеров кондитерских изделий. В этом году сумма поставок за рубеж составила $838 млн. Отечественные сладости поставляются в 92 страны, сообщает телеканал «Известия». Основными покупателями являются Китай и страны Евразийского экономического союза. На Азию приходится 57% экспортных поставок.
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