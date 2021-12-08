Эксперт назвал закрытие «пассивных» банковских карт не способным защитить данные

Закрытие так называемых «пассивных» банковских карт практически не поможет клиентам защитить свои данные. Такое мнение в разговоре с «Известиями» в среду, 8 декабря, выразил преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов.

Во-первых, как объяснил эксперт, после закрытия карты человек остается клиентом кредитной организации, которая продолжает хранить его данные. Во-вторых, даже после закрытия всех карт, счетов и отзыва согласия на обработку данных, банк данные клиента не удалит.

«Он обязан хранить их 5 лет со дня закрытия вашего аккаунт по закону о противодействии отмыванию денежных средств. Кроме того, данные о вас сохранятся в бюро кредитных историй», — подчеркнул он.

«Утечка» данных, как указал Блинов, может произойти двумя путями. Так, например, банк может передавать данные своим партнерам для организации продаж. После этого оборот данных уже почти не контролируем. Кроме того, информационные системы самих банков уже неоднократно демонстрировали свою уязвимость, которой могут воспользоваться хакеры.

Ранее в этот же день руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Екатерина Семерикова заявила, что наличие у клиента банковских карт, которые он не использует, может привести к нежелательным комиссиям, навязыванию услуг и рискам утечки данных.

Она указала, что сегодня распространяются карты, одним из условий бесплатного обслуживания которых является минимальная сумма транзакций, которые необходимо совершить в течение расчетного периода.

При этом сами клиенты, которые ранее использовали карту в качестве зарплатного проекта с автоматическим бесплатным обслуживанием, лишают себя этой привилегии, переходя на другой зарплатный проект. Не закрыв карту, клиенты могут столкнуться со списаниями комиссий, уточнила Семерикова.

Кроме того, владельцы таких «пассивных» карт не учитывают тот факт, что их персональные данные продолжают храниться у банка.