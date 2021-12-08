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ПСБ запустил цифровые карты для розничных клиентов

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ПСБ запустил цифровые дебетовые карты для действующих клиентов банка. Цифровая карта обладает тем же функционалом, что и классическая пластиковая. Преимущества цифровой карты — мгновенный выпуск и возможность быстрого использования. Об этом говорится в пресс-релизе банка, который 8 декабря поступил в распоряжении «Известий».

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«С развитием цифровизации и электронной коммерции растет доля клиентов, полностью перешедших в цифровые каналы для совершения ежедневных банковских операций. Необходимость иметь при себе наличные или пластик постепенно уходит в прошлое. Будущее наших ежедневных расчетов — за цифровыми картами в смартфонах и других носимых устройствах», — заявила директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ Юлия Михайловская.

Михайловская подчеркнула, что цифровая карта является полным аналогом пластиковой. Такой быстрый и безопасный способ получения карты будет особенно востребован в период действия ограничительных мер.

«При этом для наших клиентов мы сохраняем возможность выбора: они могут воспользоваться опцией заказа пластиковой карты дополнительно к выпуску цифровой», — уточнила Михайловская.

Оформить дебетовую карту, выбрав подходящий тариф, можно через мобильное приложение ПСБ или через сайт банка. Карта будет выпущена моментально, после чего пользователь сможет добавить ее в электронный кошелек Google Pay, Apple Pay или Samsung Pay.

С помощью цифровой карты можно совершать покупки в магазинах с помощью смартфона, оплачивать товары и услуги в интернет-магазинах, делать переводы, снимать наличные в банкоматах, поддерживающих бесконтактные операции.

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