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Метеорит пролетел в небе над Сочи

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На видео попало падение метеорита в небе над Сочи в районе поселка Лазаревское. Явление местные жители заметили в среду, 8 декабря.

Небесное тело упало над морем недалеко от побережья. Как сообщают «Вести Сочи» со ссылкой на ученых Южного Федерального института, подобное явление встречается не так уж и редко:— метеориты часто сгорают в земной атмосфере.

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По словам заведующего астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета Александра Иванова, яркая вспышка на самом деле является результатом входа в атмосферу небесного тела — болида. Так называются объекты, которые в небесной атмосфере превосходят по яркости Венеру, пишет ТАСС.

В феврале астрофизики Челябинского госуниверситета рассказали, что крупные метеориты падают на Землю примерно один раз в 25 лет. По данным исследования, на поверхность Земли ежегодно падает несколько десятков тысяч тонн космического вещества, но большую часть из них представляют пыль и метеороиды диаметром менее 0,5 м — они сгорают в атмосфере.

При этом некоторые астероиды потенциально опасны для Земли. Один из них — астероид Апофис размером около 330 м. Сближения с ним произойдут в 2029 и 2036 годах. В 2029 году он приблизится к Земле на расстояние около 32 тыс. км (в 10 раз меньше, чем расстояние до Луны) и будет виден невооруженным глазом.

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