Ученые установили периодичность падения крупных метеоритов на Землю

Метеориты, подобные упавшему в 2013 году в Челябинской области, падают на Землю примерно один раз в 25 лет, сообщила 15 февраля пресс-служба Челябинского госуниверситета.

Астрофизики университета на основании статистики падений метеоритов и болидов с 1860 по 2018 год выяснили, что за последние 100 лет было зарегистрировано четыре падения метеоритов, подобных челябинскому по типу и размерам.

«Похожие космические тела падают на Землю примерно раз в 25 лет», — сделали вывод заведующий кафедрой теоретической физики ЧелГУ, профессор Александр Дудоров и доцент кафедры, кандидат физико-математических наук Ольга Еретнова.

Согласно данным исследования, на поверхность Земли ежегодно падает несколько десятков тысяч тонн космического вещества, но большую часть из них представляют пыль и метеороиды диаметром менее 0,5 м — они сгорают в атмосфере.

Диаметр челябинского метеорита, упавшего на Землю восемь лет назад, составил 18–20 м. Это один из немногих разрушительных метеоритов: в результате ударной волны пострадали более 1 тыс. человек, в 3 тыс. домов выбилы стекла, совокупный ущерб составил 1 млрд рублей. Наиболее крупные его фрагменты общей массой 654 кг подняли со дна озера Чебаркуль.

Некоторые астероиды, как отметили ученые, представляют потенциальную опасность для Земли. Один из них — астероид Апофис размером около 330 м. Сближения с ним произойдут в 2029 и 2036 годах. В 2029 году он приблизится к Земле на расстояние около 32 тыс. км (в 10 раз меньше, чем расстояние до Луны) и будет виден невооруженным глазом.

Ранее, в декабре 2020 года, стало известно, что в китайской провинции Цинхай, на территории Юйшу-Тибетского автономного округа, зафиксировали падение суперболида с видимостью около 29 секунд. Челябинский метеорит можно было наблюдать в течение 15,6 секунды.