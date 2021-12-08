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Боксер Бабанин поделился ожиданиями от боя с бразильцем Костой

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Бронзовый призер чемпионата мира и бронзовый призер чемпионата Европы Максим Бабанин заявил в беседе с РЕН ТВ 8 декабря, что готов ко всему в предстоящем бою с Беато Костой по прозвищу Бразильский Гигант.

«Если он будет давить на меня, я знаю, что в этом случае делать. Если будет убегать, я тоже знаю, что делать с ним», — сказал боксер.

Однажды российский боец побил в любительском чемпионате Тайсона Фьюри. В данный момент Фьюри находится на вершине профессионального бокса, у него ни одного поражения. Российский боец также не исключил, что еще раз выйдет против британца.

«Бой с Тайсоном Фьюри может произойти тогда, когда я, допустим, буду идти без поражений, выиграю 10–15 боев. Сделаю ему вызов, а там уже от него должно исходить. Если захочет он драться, то будем драться», — уточнил он.

Ранее, 6 декабря, российский боксер Эдгар Гукасян заявил о намерении вернуть титул чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Asia South в реванше с аргентинцем Рикардо Вийяльбой. Россиянин уже завоевывал данный титул чемпиона, но 23 июля потерял его в поединке с Вийяльбой. Тогда россиянин приблизился к сопернику и случайно ударил головой аргентинца. Рефери трактовал этот инцидент как запрещенный удар.

Вечер профессионального бокса «Буря на Волге» пройдет в Самаре 17 декабря в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта». Телеканал РЕН ТВ будет вести прямую трансляцию.

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