В России рекордно выросли продажи китайских автомобилей

В России за 11 месяцев 2021 года было продано 103 384 новых автомобиля китайских марок, что в 2,1 раза больше, чем за тот же период прошлого года. При этом ранее максимальный результат их продаж был зафиксирован в 2013 году — 100 тыс. Об этом сообщило 7 декабря аналитическое агентство «Автостат».

Эксперты агентства отмечают, что 87% от общего объема продаж китайских машин в нынешнем году приходится всего лишь на три марки. Лидирует здесь Haval с показателем 34 765 единиц, что 2,3 раза превосходит результат января—ноября 2020 года. Второе место занимает Chery (32 883 ед.; рост в 3,5 раза), на третьем месте находится Geely (22 479 ед.; +63%).

По данным экспертов агентства, одной из причин роста продаж китайских машин в России является нехватка автомобилей, с которой из-за дефицита полупроводников столкнулись дилеры других марок, в то время как у «китайцев» таких проблем практически нет.

18 октября сообщалось, что в России среднестатистическому работнику, откладывающему 50% своих доходов, нужно 7,7 года для того, чтобы накопить 2 млн рублей, что эквивалентно текущей стоимости среднего нового автомобиля.

Быстрее других жителей России накопить крупную сумму могут проживающие на Чукотке — всего за 3,5 года.