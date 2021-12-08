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Ла Скала открыла новый сезон премьерой «Макбет» с Нетребко

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Ла Скала открыл новый сезон премьерой «Макбет» с Анной Нетребко. Об этом 8 декабря сообщает Reuters.

Премьеру оперы «Макбет» Джузеппе Верди показали в прямом эфире по итальянскому телевидению и по каналам в разных странах, а также в кинотеатрах.

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Партию Леди Макбет исполнила российская оперная певица Анна Нетребко, которая уже неоднократно выходила на эту сцену. Одну из мужских партий исполняет россиянин Ильдар Абдразаков.

«Когда вы видите, как закрывается так много великих театров, таких как Венская государственная опера, в Мюнхене, Дрездене и Лейпциге, я должен сказать, что нам повезло... Открытие сезона в этом году — это своего рода чудо», — сказал художественный руководитель Ла Скала Доминик Мейер.

С учетом пандемии COVID-19 зрители и музыканты были в масках, а оперные певцы и хор соблюдали дистанцию по отношению к коллегам на сцене.

На премьере, билеты на которую были раскуплены заранее, в числе зрителей присутствовал президент республики Серджо Маттарелла.

19 сентября в Кремлевском дворце состоялся концерт в честь юбилея Нетребко. В Москву приехали звезды оперы из разных стран. Программу концерта певица составляла сама, были исполнены произведения Пуччини, Верди, Чайковского и Россини.

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