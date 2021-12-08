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Один человек погиб при пожаре в квартире на востоке Москвы

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Один человек погиб и еще один пострадал в результате пожара на востоке Москвы, сообщает 8 декабря РЕН ТВ.

По данным телеканала, возгорание возникло в квартире многоквартирного дома на Вешняковской улице.

Пожар был потушен оперативно прибывшими на место происшествия огнеборцами, его площадь составила два квадратных метра.

Во время пожара пострадали два человека: один скончался в машине скорой помощи, второй — госпитализирован.

Причины случившегося выясняются.

7 декабря рабочий погиб в результате пожара на складе в городском округе Истра. Проводится проверка. Возгорание произошло на объекте строительства складского помещения в деревне Деньково. После локализации пожара было обнаружено тело мужчины.

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