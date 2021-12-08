В Госдепартаменте подвели итоги переговоров Путина и Байдена

В Госдепартаменте подвели итоги переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщает телеканал «Известия».

По словам заместителя главы внешнеполитического ведомства США Виктории Нуланд, Штаты поддержат усилия по реализации Минских соглашений.

«Никто из нас не ищет конфронтации или кризиса. Дипломатия остаётся самым лучшим путем прекращения конфликта в Донбассе и урегулирования других претензий. Минские соглашения являются самой лучшей основой для переговоров, и США готовы поддержать возобновление этих усилий, если стороны будут это приветствовать», — заявила она.

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