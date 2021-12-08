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Россияне стали вдвое больше есть сладкого

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Сервисы по доставке продуктов зафиксировали рост спроса на кондитерскую продукцию. Об этом «Известиям» рассказали в «Яндекс.Еде», «Яндекс.Лавке» и «Самокате».

Так, за январь-сентябрь 2021 года объем продаж кондитерских изделий в «Самокате» вырос в 5,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщили в компании. В октябре 2021-го доля реализации сладостей увеличилась на 1 п.п. — до 6% от всех продаж сервиса, добавили там. В ноябре этот уровень спроса на кондитерку сохранился, уточнил представитель сервиса.

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По данным «Яндекс.Еды», при заказе продуктов из магазинов россияне стали вдвое чаще покупать сладости. Об этом свидетельствует статистика сервиса за первые девять месяцев 2021 года в сравнении с тем же временем 2020-го.

В «Яндекс.Лавке» за этот же период зафиксировали увеличение продаж в сегменте в 1,5 раза.

«Осенью кондитерские изделия показали самый заметный рост по объему продаж среди продуктовых категорий и обогнали кулинарию, которая долго лидировала по темпам роста», — сказал представитель «Яндекса».

Он уточнил, что из сладостей покупатели чаще всего заказывают выпечку и готовые десерты. В «Самокате» же самые востребованные кондитерские изделия — шоколадные батончики и мармелад, плиточный шоколад, конфеты, плодово-ягодные изделия (зефир, пастила) и восточные сладости (халва, чурчхела).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Самый кусок: сервисы по доставке продуктов заявили о росте спроса на сладкое

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