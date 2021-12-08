Россияне стали вдвое больше есть сладкого

Сервисы по доставке продуктов зафиксировали рост спроса на кондитерскую продукцию. Об этом «Известиям» рассказали в «Яндекс.Еде», «Яндекс.Лавке» и «Самокате».

Так, за январь-сентябрь 2021 года объем продаж кондитерских изделий в «Самокате» вырос в 5,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщили в компании. В октябре 2021-го доля реализации сладостей увеличилась на 1 п.п. — до 6% от всех продаж сервиса, добавили там. В ноябре этот уровень спроса на кондитерку сохранился, уточнил представитель сервиса.

По данным «Яндекс.Еды», при заказе продуктов из магазинов россияне стали вдвое чаще покупать сладости. Об этом свидетельствует статистика сервиса за первые девять месяцев 2021 года в сравнении с тем же временем 2020-го.

В «Яндекс.Лавке» за этот же период зафиксировали увеличение продаж в сегменте в 1,5 раза.

«Осенью кондитерские изделия показали самый заметный рост по объему продаж среди продуктовых категорий и обогнали кулинарию, которая долго лидировала по темпам роста», — сказал представитель «Яндекса».

Он уточнил, что из сладостей покупатели чаще всего заказывают выпечку и готовые десерты. В «Самокате» же самые востребованные кондитерские изделия — шоколадные батончики и мармелад, плиточный шоколад, конфеты, плодово-ягодные изделия (зефир, пастила) и восточные сладости (халва, чурчхела).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Самый кусок: сервисы по доставке продуктов заявили о росте спроса на сладкое