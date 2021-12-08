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МХАТ имени Горького и МХТ имени Чехова планируют объединить

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МХАТ имени Горького и МХТ имени Чехова планируют объединить. Это произойдет не сейчас, но в обозримом будущем такой сценарий возможен, рассказал «Известиям» экс-худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков.

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«Увы, есть такая тема, на самом высоком уровне ее обсуждают. Это не значит, что объединение вот-вот случится. Это значит, что его обсуждают, это точно», — подтвердил он.

По мнению Эдуарда Боякова, это «ужасно и глупо», потому что не найти более разных театров.

«Если брать МХАТ Горького или МХТ Чехова, то к каждому можно найти с десяток театров, которые им ближе», — подытожил бывший худрук.

Московский художественный театр был основан в 1898 году К.С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко. В 1987 году театр разделился на МХАТ имени Горького под руководством Татьяны Дорониной и МХАТ имени Чехова (худрук — Олег Ефремов). В ноябре текущего года МХТ имени Чехова возглавил Константин Хабенский, сменивший на должности художественного руководителя Сергея Женовача. А МХАТ имени Горького возглавил гендиректор Владимир Кехман. Пост худрука, который покинул Эдуард Бояков, остается вакантным.

Подробности читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»

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