В Москве задержан пытавшийся зарезать выпавшую из окна девушку насильник

Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в изнасиловании и намерении зарезать девушку, выпавшую из окна жилого дома в попытке спастись от злоумышленника. Об этом 7 декабря сообщает РЕН ТВ.

«В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска УВД по городу Москве местонахождение подозреваемого было установлено, он задержан», — рассказали телеканалу в московском ГСУ СК.

Подозреваемым оказался 28-летний гражданин Таджикистана. По данным следствия, накануне ночью мужчина избил молодую женщину и изнасиловал ее. Пытаясь спастись от него, потерпевшая выпала из окна четвертого этажа, после чего подозреваемый спустился вниз и попытался зарезать свою жертву, нанеся ей ранения в область шеи. Очевидцы тут же вызвали полицию и скорую помощь, прибывшим на место медикам удалось спасти девушке жизнь. В настоящее время она находится в тяжелом состоянии.

Между тем в ведомстве сообщили, что сейчас с задержанным проводятся следственные действия, а также решается вопрос о вынесении ему обвинения и избрании соответствующей меры пресечения.

О том, что спасавшаяся от насильника москвичка упала из окна четвертого этажа, стало известно ранее во вторник. Также сообщалось, что в столичном ГСУ СК России по данному факту возбудили уголовное дело по статьям об изнасиловании и покушении на убийство.