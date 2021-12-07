В Москве спасавшаяся от насильника девушка упала из окна 4-го этажа

Девушка выпала из окна 4-го этажа в Москве, спасаясь от напавшего на нее насильника. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщил РЕН ТВ.

ЧП произошло в районе Пресня в доме на Шелепихинской набережной в ночь на 7 декабря. По данным телеканала, мужчина изнасиловал девушку и нанес ей множественные ножевые ранения, в том числе в области шеи и рук. Спасаясь от него, пострадавшая направилась к окну.

Девушку госпитализировали, отмечает телеканал «360». Врачи диагностировали у нее колото-резаные раны и перелом таза. Нападавший с места происшествия скрылся. Как сообщает РЕН ТВ, полицейские разыскивают 37-летнего Руслана К.

В столичном ГСУ СК России возбудили уголовное дело по статьям об изнасиловании и покушении на убийство. Как сообщает ведомство, мужчина избил девушку, а потом изнасиловал ее. Спасаясь от подозреваемого, та выпрыгнула из окна. Нападавший нашел колюще-режущий предмет, спустился вниз и нанес ей множественные ранения, после чего скрылся, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ведется розыск подозреваемого, пишет «Москва 24». Устанавливаются обстоятельства случившегося.

11 ноября Мещанский суд Москвы заключил под стражу преподавателя математики Евгения Золина по делу о педофилии. Согласно материалам дела, педагога обвиняют в двух эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.