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Украина столкнулась с проблемами при строительстве складов по стандартам НАТО

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Программа по строительству складов боеприпасов для украинской армии по стандартам НАТО обернулась для Киева потерей денег и отсутствием результата. О том, какие проблемы возникли с военным заказом вооруженных сил Украины (ВСУ) на 4,25 млрд гривен (11,5 млрд рублей), говорится в расследовании «Бигус.инфо», результаты которого издание опубликовало 7 декабря.

По его данным, в 2019 году два подрядчика получили от минобороны Украины аванс на строительство 35 хранилищ для боеприпасов, которые впоследствии должны были перейти в пользование ВСУ. Уточняется, что эти склады планировали возвести в соответствии со стандартами НАТО. В общей сложности в рамках программы планировалось построить 136 военных объектов.

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В результате украинские военные начали судиться со строителями, утверждая, что те срывают намеченный план работ. Тогда подрядчикам удалось выиграть дело и даже получить новый транш от министерства обороны. К настоящему времени программа должна была подходить к концу, однако выяснилось, что обе строительные фирмы потерпели финансовый крах, а вместо имущества или готовых объектов имеют на балансе дебиторскую задолженность. В итоге на местах, где должны были находиться обещанные современные склады, было обнаружено лишь несколько бетонных коробок.

Журналисты уверены, что программу строительства провалили. По крайней мере очевидно, что сдачи объектов ВСУ придется ждать намного дольше запланированного. Как отмечает «Бигус.инфо», реакции от украинского минобороны на проведенное расследование пока нет.

Ранее, 2 ноября, стало известно, что на Украине запустят серийное производство боеприпасов для гранатометов. Отмечалось, что массовое производство позволит решить одну из неотложных потребностей украинской армии, которые в настоящее время обеспечиваются за счет импортных закупок.

22 октября украинские военные получили от США противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, боеприпасы под «калибры НАТО» и медаптечки. Отмечалось, что вооружение будет перемещено к базам и складам и впоследствии передано военнослужащим для использования.

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