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Американский эксперт назвал пять мощнейших российских танков

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Россия обладает внушительным арсеналом разнообразных танков, они отличаются компактностью и простотой конструкции: к примеру, Т-34 демонстрирует мощную защиту, несмотря на небольшой вес. Об этом рассказал американский обозреватель Калеб Ларсон в статье, опубликованной 6 декабря на портале 19fortyfive.

По словам эксперта, танк Т-34 более бронирован в сравнении со своими предшественниками, при этом «новая модель» весит 26 т и обладает широкими гусеницами, что давало решающее преимущество при движении по пересеченной местности.

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Ларсон отметил, что первые модели Т-34 оснащались пушкой 76,2 мм, но ближе к концу Второй мировой войны ее заменили орудием 85 мм. Подобные изменения, как указал обозреватель, сделали танк «мобильной платформой». К минусам конструкции Ларсон отнес компактность машины, которая привела к ограничению по росту для экипажа.

Следующим танком, на который обратил внимание американский эксперт, стал Т-54/55. Эта модель оснащалась 100-миллиметровой нарезной пушкой, танки массово экспортировались в страны Варшавского договора, на Ближний Восток, Азию и Африку. Кроме того, Т-54/55 подвергались легкой модернизации — иными словами, их без особой сложности можно было изменять, что позволяло продлевать срок службы машины.

Третьим в списке Ларсона стал Т-90, призванный заменить Т-64, Т-72 и Т-80. По словам эксперта, этот танк напоминал «чудовище Франкенштейна»: улучшенная броня Т-72, башня Т-80 с 125-миллиметровым гладкоствольным орудием.

Вместе с тем специалист напомнил и о Т-95, который, согласно его мнению, является самым смертоносным российским танком. Однако обозреватель уточнил, что эта модель существует только в виде прототипа. В то же время машина оснащена 152-миллиметровой гладкоствольной пушкой, способной стрелять артиллерийскими снарядами. Это, как указал Ларсон, позволяло использовать более широкий диапазон боеприпасов и теоретически позволяло вести огонь за горизонтом.

При этом на Т-95 планировали ставить взрыво-реактивную броню, но проект так и не пошел в серию, добавил специалист.

Последним в списке лучших танков автор материала назвал платформу Т-14 «Армата». По его словам, в ней находятся несколько новаторских конструктивных особенностей, в том числе малый вес (48 т против 69 т американских «Абрамс»), беспилотная башня и двигатель в 1,5 тыс. л. с.

Ранее, 30 сентября, эксперт 19FortyFive, бывший офицер пехоты армии США Брент Иствуд заявил, что нельзя не признать преимуществ Т-14 «Армата». В частности, основная пушка российского танка «может быть лучше, чем [аналогичное орудие] у немецкого Leopard 2», добавил специалист.

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