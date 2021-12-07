Волгоградские таксисты выступили против тяжелых условий работы

В Волгограде недовольные условиями работы таксисты собрались на парковке гипермаркета и записали видео с требованиями перемен. В частности, они попросили вернуть недельную смену по фиксированному количеству часов.

Участники ролика рассказали о низких тарифных планах и высокой комиссии. Подача автомобиля стоит 39 рублей, из-за чего таксисты получают копейки. Также они недовольны тем, что не видят место назначения, куда поедет клиент, передает ресурс «НовостиВолгограда.Ру».

«Экономика городских перевозок сейчас изменилась кардинально, и мы вынуждены выживать», — уточняют забастовщики.

В ноябре Совет Федерации обсудил законопроект о такси и разослал представителям отрасли свои рекомендации. Среди прочего политики просят Минтранс обратить особое внимание на «природу агрегатора такси как цифровой технологической платформы, деятельность которого осуществляется не только с помощью информационно-телекоммуникационной сети Интернет, но и с использованием приложений для мобильных устройств», и установить регулирование деятельности агрегаторов на федеральном уровне, создав федеральный реестр агрегаторов такси. Ответственность за жизнь, здоровье и имущество предлагается разграничить между агрегатором, водителем и таксопарком.