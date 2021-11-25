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В Совфеде обсудили законопроект о такси

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Совет Федерации обсудил законопроект о такси и разослал представителям отрасли свои рекомендации.

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Как сообщает 25 ноября корреспондент «Известий», среди прочего политики просят Минтранс обратить особое внимание на «природу агрегатора такси как цифровой технологической платформы, деятельность которого осуществляется не только с помощью информационно-телекоммуникационной сети Интернет, но и с использованием приложений для мобильных устройств», и установить регулирование деятельности агрегаторов на федеральном уровне, создав федеральный реестр агрегаторов такси. Ответственность за жизнь, здоровье и имущество предлагается разграничить между агрегатором, водителем и таксопарком.

Также нельзя допускать чрезмерных и необоснованных требований к водителям, таксопаркам, агрегаторам и автомобилям, так как это может привести к ограничению конкуренции на рынке, повышению цен и уходу в «теневой сектор экономики». Но в то же время предлагается разработать комплекс мер по усилению ответственности владельцев автомобилей за ненадлежащее техническое состояние.

Обращаясь уже к Центральному Банку, Совет Федерации рекомендовал обратить внимание на необоснованно завышенные ставки по тарифам на полисы ОСАГО для таксистов и на сложности в их оформлении. Также рекомендовано с помощью государственной поддержки активно развивать электротранспорт в такси и стимулировать участников рынка переходить на автомобили высокого экологического класса.

«Мы заинтересованы в том, чтобы таксомоторный рынок вводил электромобили, так как это экологичный вид транспорта и комфортный для пассажиров. К сожалению, на данный момент нет модели электрокара, которая бы отвечала соответствующим требованиям для работы в такси и обеспечила баланс стоимости и технических характеристик. Например, электрокары с достаточным запасом хода слишком дорогие. И наоборот, подходящие по стоимости не имеют сертификации для эксплуатации в России», — отмечает Ирина Зарипова, председатель общественного совета по развитию такси.

В ноябре на «Итоговом форуме такси» представители Минэкономразвития России, дептранса Москвы высказались в поддержку нового законопроекта. Власти и таксомоторный бизнес считают, что отрасли остро требуется федеральное регулирование. За последние 10 лет сфера такси развивается и многие компании уже создают свои процессы с учетом цифровой трансформации, поэтому, по мнению участников отрасли, необходимо современное регулирование с учетом развития IT-технологий.

19 октября сообщалось, что комитет Совета Федерации (СФ) по экономической политике поддержал законопроект о запрете лицам с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления осуществлять пассажирские перевозки.

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