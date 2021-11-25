В Совфеде обсудили законопроект о такси

Совет Федерации обсудил законопроект о такси и разослал представителям отрасли свои рекомендации.

Как сообщает 25 ноября корреспондент «Известий», среди прочего политики просят Минтранс обратить особое внимание на «природу агрегатора такси как цифровой технологической платформы, деятельность которого осуществляется не только с помощью информационно-телекоммуникационной сети Интернет, но и с использованием приложений для мобильных устройств», и установить регулирование деятельности агрегаторов на федеральном уровне, создав федеральный реестр агрегаторов такси. Ответственность за жизнь, здоровье и имущество предлагается разграничить между агрегатором, водителем и таксопарком.

Также нельзя допускать чрезмерных и необоснованных требований к водителям, таксопаркам, агрегаторам и автомобилям, так как это может привести к ограничению конкуренции на рынке, повышению цен и уходу в «теневой сектор экономики». Но в то же время предлагается разработать комплекс мер по усилению ответственности владельцев автомобилей за ненадлежащее техническое состояние.

Обращаясь уже к Центральному Банку, Совет Федерации рекомендовал обратить внимание на необоснованно завышенные ставки по тарифам на полисы ОСАГО для таксистов и на сложности в их оформлении. Также рекомендовано с помощью государственной поддержки активно развивать электротранспорт в такси и стимулировать участников рынка переходить на автомобили высокого экологического класса.

«Мы заинтересованы в том, чтобы таксомоторный рынок вводил электромобили, так как это экологичный вид транспорта и комфортный для пассажиров. К сожалению, на данный момент нет модели электрокара, которая бы отвечала соответствующим требованиям для работы в такси и обеспечила баланс стоимости и технических характеристик. Например, электрокары с достаточным запасом хода слишком дорогие. И наоборот, подходящие по стоимости не имеют сертификации для эксплуатации в России», — отмечает Ирина Зарипова, председатель общественного совета по развитию такси.

В ноябре на «Итоговом форуме такси» представители Минэкономразвития России, дептранса Москвы высказались в поддержку нового законопроекта. Власти и таксомоторный бизнес считают, что отрасли остро требуется федеральное регулирование. За последние 10 лет сфера такси развивается и многие компании уже создают свои процессы с учетом цифровой трансформации, поэтому, по мнению участников отрасли, необходимо современное регулирование с учетом развития IT-технологий.

19 октября сообщалось, что комитет Совета Федерации (СФ) по экономической политике поддержал законопроект о запрете лицам с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления осуществлять пассажирские перевозки.