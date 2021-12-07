Прямой эфир
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022-2024 годы
Мир
Кремль увидел смысл в разговоре с Байденом на фоне сообщений о санкциях
Экономика
Минтруд подготовил предложения о компенсации инфляции для пенсионеров
Мир
Лавров назвал заявления Киева «потоками сознания»
Мир
Путин проведет переговоры с премьер-министром Греции 8 декабря
Экономика
Греф назвал небылицами сообщения СМИ о готовящихся санкциях против России
Мир
В Госдуме оценили дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине
Общество
Песков назвал рабочим процессом разные мнения регионов по QR-кодам
Мир
В Белоруссии заявили о способности вместе с Россией выдержать любое давление
Общество
Инфекционист призвал к спокойствию при появлении новых штаммов коронавируса

Аналитик рассказала о возможных угрозах из-за пиратского ПО

Аналитик Юракова рассказала, какие угрозы могут исходить из пиратского ПО
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аналитик исследовательской группы Positive Technologies Яна Юракова во вторник, 7 декабря, рассказала «Известиям», какие угрозы могут исходить из-за установки пиратского программного обеспечения (ПО).

«99,9% мобильных финансовых угроз ориентированы именно на Android»
Специалист «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев — о новых вирусах для смартфонов, которые автоматически воруют деньги

«Под видом необходимого вам программного обеспечения могут скрываться не только майнеры, но банковские трояны, вымогатели, шпионское ПО и т.п. В пиратском ПО могут быть заложены уязвимости, которые будут использованы злоумышленниками в качестве точки входа в вашу систему. Или, например, само устройство может быть добавлено в ботнет, после чего киберпреступники смогут использовать вычислительную мощность вашего устройства, к примеру для проведения атак на другие компании», — объяснила эксперт.

Факт заражения устройства можно определить по косвенным признакам: замедленный отклик приложений и системы на действия, открытие подозрительных сайтов в качестве начальной странички в браузере, перенаправление на другие сайты, активность в приложениях от лица пользователя в то время, когда он физически не мог ими воспользоваться. В худшем сценарии произойдет полная блокировка системы и пользователь увидит заставку о требуемом выкупе.

«Поэтому мы настоятельно рекомендуем не устанавливать приложения из недоверенных источников, не использовать ПО, генерирующее ключи активации, и не скачивать пиратские средства защиты. А лучше проверять все загруженные файлы в песочнице, которая сможет увидеть подозрительное поведение программы», — заключила Юракова.

Ранее во вторник специалисты лаборатории Avast Threat Labs сообщили, что в пиратских русскоязычных версиях Windows 11 скрывается вредоносный майнер CoinHelper.

В Avast сообщили, что с начала 2020 года зафиксировали более 220 тыс. попыток атак пользователей. Основной удар вредоносного программного обеспечения пришелся на Россию — около 38% попыток заражения.

В июле американская корпорация Microsoft на сайте Windows Central сообщила о вирусе-майнере LemonDuck, который может похищать личные данные пользователей систем Windows и Linux и отключать их защиту. При попадании на компьютер зловред образует сеть ботнет для майнинга криптовалюты Monero и ворует учетные данные, удаляет элементы управления безопасностью. После всех манипуляций он стирает следы своего присутствия и чистит историю отправленных сообщений. Вирус распространяется по электронной почте.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021