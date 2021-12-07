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В Avast заявили об угрозе для россиян вируса-майнера в Windows 11

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Специалисты лаборатории Avast Threat Labs обнаружили, что в пиратских русскоязычных версиях популярного софта скрывается вредоносный майнер CoinHelper. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-релиз компании во вторник, 7 декабря.

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Отмечается, что CoinHelper скрывается во взломанных Google Chrome, Microsoft Office, Windows 11 и почти во всех нелицензионных топовых антивирусных программах.

Используя этот майнер, злоумышленники заработали около 25 млн рублей.

В Avast сообщили, что с начала 2020 года зафиксировали более 220 тыс. попыток атак пользователей. Основной удар вредоносного программного обеспечения пришелся на Россию — около 38% попыток заражения.

В июле американская корпорация Microsoft на сайте Windows Central сообщила о вирусе-майнере LemonDuck, который может похищать личные данные пользователей систем Windows и Linux и отключать их защиту. При попадании на компьютер зловред образует сеть ботнет для майнинга криптовалюты Monero и ворует учетные данные, удаляет элементы управления безопасностью. После всех манипуляций он стирает следы своего присутствия и чистит историю отправленных сообщений. Вирус распространяется по электронной почте.

Подчеркивалось, что компьютер может заразиться этим вирусом в том числе через USB-устройства.

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