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Завод по разведению лосося заработал на юге Сахалина

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На юге Сахалина в Невельском районе ввели в эксплуатацию новый рыбопромышленный комплекс по разведению лосося. На нем ежегодно планируется выпускать 27 млн мальков. Первую партию уже поместили на инкубацию. Полностью предприятие заработает в следующем году.

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По словам губернатора Валерия Лимаренко, который прокомментировал запуск производства, благодаря работе этого комплекса местные жители смогут платить за этот продукт меньше.

Завод находится на реке Оненуси. Пока готовы две очереди производства. На заводе установили порядка 100 инкубаторов «Бокс» и «Аткинс». При запуске в них можно будет разместить до 45 млн икринок. Адаптироваться малькам поможет пруд объемом около 350 куб. м.

В следующем году введут в эксплуатацию третью очередь предприятия: появятся самотечный технический водовод и ограждения, территория будет приведена в порядок.

На Сахалине искусственным выведением лосося занимаются 68 предприятий. Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на региональное агентство по рыболовству, каждый год предприятия выпускают в нерестовые реки не менее 1 млрд штук молоди красной рыбы.

В ноябре сообщалось, что на Сахалине и Курилах для разведения товарной аквакультуры и создания рыбоводных заводов планируется задействовать свободные водные участки.

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