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Диетолог назвал способы здорового похудения к Новому году

Диетолог Гинзбург рассказал о способах здорового похудения к новогодним праздникам
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Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о способах здорового похудения к новогодним праздникам.

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В беседе с телеканалом «Звезда» в понедельник, 6 декабря, диетолог отметил, что физическая активность, нормальный сон и сильная мотивация избавиться от лишнего веса являются главными секретами здорового похудения, в том числе перед Новым годом.

За несколько недель до праздников, по его словам, можно сбросить два-три килограмма без вреда для здоровья. Он предупредил, что получение недостаточного количества энергии с продуктами грозит тем, что организм не сможет физически из своих запасов извлечь необходимую для обеспечения потребностей разницу. Потому, по словам Гинзбурга, стоит признать сразу, что много сбросить за короткое время не получится.

Для того чтобы попробовать избавиться от двух-трех лишних килограммов, необходимо придерживаться основ здорового образа жизни, посоветовал диетолог. Это могут быть обязательные прогулки хотя бы 30 минут в день, а лучше дважды по полчаса. Они должны быть тонизирующими, чтобы нагрузка бодрила. Также важно помнить про полноценный сон, поскольку его нехватка мешает похудеть: мотивы и смысл гаснут, как и расщепление жира.

Гинзбург отметил, что в питании следует придерживаться трех основных правил: не есть сахар, в том числе мед, варенье или конфеты, продукты с плохими жирами (выпечка, мороженое, картофельные чипсы, кремы), а также заменить мясо рыбой. Хлеб лучше выбирать не белый, а ржаной или серый, цельнозерновой. Вместо риса лучше выбрать овсянку или гречку. Есть больше ягод, фруктов, овощей и зелени. Орехи также можно употреблять, но не более одной-двух столовых ложек, если речь о смесях.

Диетолог подчеркнул, что во время диеты не нужно мучиться от голода, достаточно придерживаться приемлемых для себя самоограничений.

26 ноября врач-диетолог Лола Биггс перечислила продукты для быстрого похудения. К ним относятся куркума, брокколи, авокадо, ягоды темного цвета (вишня, черника, бузина и красная смородина), а также лосось, форель, скумбрия и сардины.

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