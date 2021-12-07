Прямой эфир
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022-2024 годы
Мир
Кремль увидел смысл в разговоре с Байденом на фоне сообщений о санкциях
Экономика
Минтруд подготовил предложения о компенсации инфляции для пенсионеров
Мир
Лавров назвал заявления Киева «потоками сознания»
Мир
Путин проведет переговоры с премьер-министром Греции 8 декабря
Экономика
Греф назвал небылицами сообщения СМИ о готовящихся санкциях против России
Мир
В Госдуме оценили дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине
Общество
Песков назвал рабочим процессом разные мнения регионов по QR-кодам
Мир
В Белоруссии заявили о способности вместе с Россией выдержать любое давление
Общество
Инфекционист призвал к спокойствию при появлении новых штаммов коронавируса

Проект ликвидации Козельского полигона отправили на госэкспертизу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проект ликвидации Козельского полигона на Камчатке ожидает государственная экспертиза. Если до конца года проект, который считается крупнейшим экопроектом региона, ее успешно пройдет, в следующем году Камчатке выделят деньги на начало работ.

Об этом говорилось на оперативном совещании губернатора Владимира Солодова с региональным правительством. По словам зампреда правительства Романа Василевского, которые приводит ИА KamchatkaMedia, документы по полигону отправили на государственную экологическую экспертизу 17 ноября, а 24 ноября их передали в Дальневосточное межрегиональное управление Росприродназдора.

Глава региона пообещал обратиться в ведомство с просьбой ускорить работу по прохождению экспертизы.

Ранее субподрядчик дополнительно исследовал полигон и нашел ядовитые отходы. Их должны вывезти уже после утверждения всех документов. Загрязненный грунт планируется отправить на специальные хранилища в другом регионе. Далее на полигон привезут плодородный грунт и засеют травой.

Решение о необходимости ликвидации Козельского полигона Солодов принял после появления красных приливов на Тихоокеанском побережье Камчатки осенью прошлого года. Позже выяснилось, что полигон не имеет к этому никакого отношения, однако его все же следует ликвидировать из-за ядохимикатов, хранящихся там.

Правительство Камчатки сформировало дорожную карту, в рамках которой будут проводиться мероприятия про ликвидации полигона на деньги, выделенные из федерального бюджета.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021