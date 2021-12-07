Проект ликвидации Козельского полигона отправили на госэкспертизу

Проект ликвидации Козельского полигона на Камчатке ожидает государственная экспертиза. Если до конца года проект, который считается крупнейшим экопроектом региона, ее успешно пройдет, в следующем году Камчатке выделят деньги на начало работ.

Об этом говорилось на оперативном совещании губернатора Владимира Солодова с региональным правительством. По словам зампреда правительства Романа Василевского, которые приводит ИА KamchatkaMedia, документы по полигону отправили на государственную экологическую экспертизу 17 ноября, а 24 ноября их передали в Дальневосточное межрегиональное управление Росприродназдора.

Глава региона пообещал обратиться в ведомство с просьбой ускорить работу по прохождению экспертизы.

Ранее субподрядчик дополнительно исследовал полигон и нашел ядовитые отходы. Их должны вывезти уже после утверждения всех документов. Загрязненный грунт планируется отправить на специальные хранилища в другом регионе. Далее на полигон привезут плодородный грунт и засеют травой.

Решение о необходимости ликвидации Козельского полигона Солодов принял после появления красных приливов на Тихоокеанском побережье Камчатки осенью прошлого года. Позже выяснилось, что полигон не имеет к этому никакого отношения, однако его все же следует ликвидировать из-за ядохимикатов, хранящихся там.

Правительство Камчатки сформировало дорожную карту, в рамках которой будут проводиться мероприятия про ликвидации полигона на деньги, выделенные из федерального бюджета.