Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Армия
Черноморский флот усилили арктическим ракетовозом-спасателем
Общество
Россияне растеряли лояльность к своим работодателям
Мир
Джабаров оценил заявление Столтенберга о противодействии России
Мир
В Совфеде назвали «Евромайдан» крахом государственной системы Украины
Общество
Названы самые популярные направления у самозанятых россиян
Мир
Time включил Тихановскую в глобальный список 100 молодых лидеров
Мир
Илон Маск задумался о создании собственной криптовалюты Марскоин
Мир
Конгрессмены призвали госдеп США разъяснить позицию по «Северному потоку — 2»
Мир
Пушков увидел в активности Камалы Харрис президентские амбиции

Глава Камчатки рассказал о планах по уничтожению Козельского полигона

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2021 году будет подготовлена проектная документация, которая позволит ликвидировать Козельский полигон ядохимикатов, внимание на который обратили после экологической катастрофы, произошедшей в 2020 году. О планах в интервью «Известиям» сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

— На встрече с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым, а позже и главой Минприроды Алексеем Чекунковым, мы договорились о ликвидации Козельского полигона ядохимикатов. Он находится на нашей земле с 70-х годов, но, по сути, не учтен. Он не относится ни к одному органу власти и может представлять большую угрозу. Хотя, в данном случае с него никаких утечек не было, это документально подтверждено, — отметил глава региона.

Он добавил, что разработанная документация позволит включить полигон в реестр объектов накопленного экологического вреда и ликвидировать в рамках нацпроекта «Экология».

Владимир Солодов также отметил, что экологическая катастрофа, которая произошла на Камчатке, привела региональные власти к необходимости исследования потенциально опасных объектов. «Не было бы счастья, да несчастье помогло», — подчеркнул губернатор.

История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября прошлого года после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. По данным Минприроды региона, там и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Власти пришли к выводу, что загрязнение вызвано не техногенными причинами, а цветением микроводорослей Gymnodinium.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Говорить о восстановлении экосистемы региона пока преждевременно»

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021