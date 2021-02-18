Глава Камчатки рассказал о планах по уничтожению Козельского полигона

В 2021 году будет подготовлена проектная документация, которая позволит ликвидировать Козельский полигон ядохимикатов, внимание на который обратили после экологической катастрофы, произошедшей в 2020 году. О планах в интервью «Известиям» сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

— На встрече с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым, а позже и главой Минприроды Алексеем Чекунковым, мы договорились о ликвидации Козельского полигона ядохимикатов. Он находится на нашей земле с 70-х годов, но, по сути, не учтен. Он не относится ни к одному органу власти и может представлять большую угрозу. Хотя, в данном случае с него никаких утечек не было, это документально подтверждено, — отметил глава региона.

Он добавил, что разработанная документация позволит включить полигон в реестр объектов накопленного экологического вреда и ликвидировать в рамках нацпроекта «Экология».

Владимир Солодов также отметил, что экологическая катастрофа, которая произошла на Камчатке, привела региональные власти к необходимости исследования потенциально опасных объектов. «Не было бы счастья, да несчастье помогло», — подчеркнул губернатор.

История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября прошлого года после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. По данным Минприроды региона, там и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Власти пришли к выводу, что загрязнение вызвано не техногенными причинами, а цветением микроводорослей Gymnodinium.

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«Говорить о восстановлении экосистемы региона пока преждевременно»