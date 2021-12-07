Пассажирка такси отделалась ссадинами после падения в Москву-реку

Пассажирка упавшего в Москву-реку автомобиля такси отделалась ссадинами. Об этом 7 декабря сообщается в Telegram-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

«В результате аварии пассажирка упавшего в реку автомобиля получила ссадины. Девушка от госпитализации отказалась», — говорится в сообщении.

Машина упала в реку 7 декабря в результате аварии на Бережковской набережной. По данным «Известий», автомобиль пробил заграждение и съехал в воду. Сообщается, что на месте работают оперативные службы города.