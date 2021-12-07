Машина упала в реку после ДТП в Москве

Машина упала в реку 7 декабря в результате ДТП в Москве.

По данным «Известий», инцидент произошел по адресу Бережковская набережная, 24. Автомобиль пробил заграждение и съехал в Москву реку. Сообщается, что на месте работают оперативные службы города.

По информации «Известий», в ДТП столкнулись три автомобиля такси, в результате инцидента пострадали два человека.

В мае несколько человек пострадали после того, как на Нагатинской набережной в Москве автомобиль выехал с проезжей части и упал в реку. Тогда спасательные службы оперативно достали пострадавших на берег и оказали медицинскую помощь.