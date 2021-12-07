Лидеры четырех стран ЕС и США выступили за возобновление нормандского формата

В США и ЕС ждут возобновления диалога в «нормандском формате», сообщили в Елисейском дворце. К переговорам призвали лидеры Великобритании, Италии, ФРГ, Франции и Соединенных Штатов. В ходе телефонных переговоров союзники обсудили отношения между Москвой и Киевом, передает телеканал «Известия». Западные страны выразили решимость уважать суверенитет Украины.

В последнее время в Киеве звучат утверждения «о возможном вторжении» России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такую информацию пустым нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы.

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