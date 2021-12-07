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Стала известна причина смерти сына экс-губернатора Хабаровского края

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Причиной смерти сына экс-полпреда президента России на Дальнем Востоке, бывшего губернатора Хабаровского края Дмитрия Ишаева стал инфаркт миокарда, вызванный ишемической болезнью.

По данным «Известий», мужчина скончался в отеле «Парус», где он был постоянным клиентом. Уточняется, что Ишаев часто заселялся в отель на несколько дней и употреблял там спиртные напитки. В этот раз в номере также обнаружили бутылки из под алкоголя и наркотические вещества.

При этом сотрудники заведения знали про то, как проводит время мужчина. Подчеркивается, что он не доставлял никому неудобств.

О смерти сына экс-полпреда Виктора Ишаева стало известно 4 декабря. На его теле не было обнаружено признаков насильственной смерти.

Дмитрий Ишаев окончил Тихоокеанский военно-морской университет (ТОВМУ) во Владивостоке. С середины 2000-х годов он занимался оптовой продажей нефтепродуктов, строительных материалов и металла. Является совладельцем нескольких компаний.

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