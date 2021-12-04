Сын бывшего губернатора Хабаровского края найден мертвым в отеле

Сын экс-полпреда президента РФ на Дальнем Востоке, бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Дмитрий скончался в Хабаровске. По данным источника «Известий», причиной смерти мужчины могли стать проблемы с сердцем.

Как рассказал источник, Ишаев скончался в отеле «Парус» на улице Шевченко. На его теле не было обнаружено признаков насильственной смерти.

По предварительным данным, причиной смерти Дмитрия Ишаева мог стать инфаркт.

Других подробностей пока не сообщается.

Дмитрий Ишаев окончил Тихоокеанский военно-морской университет (ТОВМУ) во Владивостоке.

С середины 2000-х годов он занимался оптовой продажей нефтепродуктов, строительных материалов и металла. Является совладельцем нескольких компаний.