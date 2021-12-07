Товарооборот России и Китая в январе-ноябре вырос на 33,6%

Объем торговли между РФ и КНР в январе-ноябре 2021 года вырос на 33,6% в годовом исчислении. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщило Главное таможенное управление КНР.

Так, оборот товаров между государствами за 11 месяцев был осуществлен на сумму $130,428 млрд.

Согласно докладу, опубликованному на официальном сайте ведомства, экспорт в Россию за указанный период вырос на 31,3%, до $59,44 млрд.

При этом импорт российских товаров и услуг в Китай увеличился на 35,5%, до $70,987 млрд.

29 ноября ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что Россия и Китай должны выполнить задачу по увеличению товарооборота между странами к 2024 году до $200 млрд.