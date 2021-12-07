Обильный снегопад начался ночью в Москве

Обильный снегопад начался в столице во вторник около 2:00, сообщает телеканал «Известия». По прогнозам синоптиков, за сутки может выпасть от 9 до 14 мм осадков, то есть около пятой части от месячной нормы. В Москве ожидают самый сильный снегопад за послевоенную историю. Видимость ухудшилась до 500–1000 м. Произойдет существенный прирост снежного покрова. Сугробы вырастут с 10 до 15–17 см, что характерно для конца года. Возможны коллапс на дорогах и сбои в авиасообщении. Осадки немного ослабеют лишь к вечеру.

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