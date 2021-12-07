Израиль нанес авиаудар по сирийской Латакии

Израиль подверг воздушной атаке район порта Латакия в Сирии. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщило сирийское государственное агентство телерадиовещания (SANA).

«Израиль проводит воздушную атаку окрестностей порта Латакии», — сказано в сообщении телеканала.

Утверждается, что воздушная атака была нанесена с использованием нескольких ракет со стороны Средиземного моря по площадке с контейнерам в торговом порту. Также сообщается, что в результате авиаудара несколько контейнеров загорелись.

О жертвах и причиненном ущербе в результате нападения в настоящее время не сообщается. Армия Израиля пока не делала официальных заявлений.

24 ноября сообщалось, что в результате авиаударов по сирийскому городу Холмс погибли двое мирных жителей, еще семь человек получили ранения. В агентстве SANA уточнили, что в результате авиаудара также был нанесен материальный ущерб.