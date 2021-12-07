Эксперты спрогнозировали остановку промышленных предприятий в Европе из-за газа

Эксперты полагают, что похолодание в Европе, которое может стать самым сильным за последние 30 лет, и низкие запасы голубого топлива в хранилищах вскоре приведут к резкому подорожанию энергоносителей и остановке промышленных предприятий.

Стоимость природного газа на европейском рынке зафиксировалась на уровне $1000 за тысячу кубометров.

Основная причина нынешних высоких цен на газ — холодная зима и весна 2021 года, которые привели к высокому потреблению топлива и низкому уровню запасов в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ). Одновременно с этим азиатские покупатели, особенно из Китая, с начала года конкурировали за спотовые объемы, что также оказало влияние на рост цен.

«Российские газовые компании при всем своем желании не смогут спасти Европу от замерзания. «Газпрому» принадлежит треть газового рынка, доля НОВАТЭКа на европейском рынке СПГ — порядка 20%. К тому же, если погода подведет страны Старого Света, о своем спасении должны подумать сами европейцы, заключив новые контракты», — отметила в разговоре с «Известиями» управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.

По ее словам, цены на газ в Европе будут расти и дальше.

Ситуация действительно напряженная, согласен заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

По его словам, «Северный поток – 2» может получить разрешение на запуск во второй половине отопительного сезона, особенно если риски физического дефицита газа материализуются.

При неблагоприятном развитии ситуации холодная зима заставит остановить работу промышленных предприятий, в первую очередь металлургических и химических, допустил старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

На этот газ: ждет ли Европу новый энергетический кризис